１０月２９日、高齢者の入浴を介助する入浴オペレーター。（天津＝新華社配信）【新華社天津11月4日】多くの寝たきりや、動作が制限される高齢者にとって、入浴は本人と家族の「悩みの種」となっている。中国における訪問入浴介助サービスの登場は、高齢者の不自由さを解消し、慣れた環境でサービスを受けられるため、より大きな安心感をもたらしている。「高齢者一人一人のニーズが異なるため、サービスも速やかに調整する必