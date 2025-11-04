JR九州グループの関連会社の運送業者が、法令に定められた運転手の飲酒の有無などを確認する点呼が適切に行われていなかったと発表しました。不適切な点呼が常態化していたとしています。 適切な点呼が行われていなかったと発表したのは、JR九州のグループ会社、JR九州商事の子会社であるプレミアムロジックスです。発表によりますと、不適切な点呼は去年10月からことし9月に福岡・熊本の支店と佐賀営業所で実施さ