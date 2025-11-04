サッカーＪ１横浜ＦＭ中山昭宏社長が４日、横浜市内で取材に応じ、西野努スポーティングダイレクターの今季限りでの契約満了に至った経緯の他に、補強などを担う「チーム統括本部」の今後の体制についての説明も行った。今季の「チーム統括本部」の編成は、西野ＳＤをトップに富沢清太郎氏、栗原勇蔵氏、武田英二郎氏が強化スタッフに名を連ねている。来季以降の編成をしていく中でトップが不在という状況になるが、中山社長は