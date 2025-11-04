９月３０日に双子の出産を発表したタレントの中川翔子が４日、親子ショットとともに近況を報告した。中川は自身のインスタグラムに「双子、１カ月健診！」と題して書き始め、「すごく体重がしっかり増えて無事バッチリでした！良かったーーひとまずホッとしました良かった初めて抱きしめたときちいさくて心配だったけどグングン大きくなってる！初期から帝王切開手術からずっとお世話になってきた産婦人科、先生から卒業