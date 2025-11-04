サッカーＪ１横浜ＦＭ中山昭宏社長が４日、横浜市内で取材に応じ、西野努スポーティングダイレクターの今季限りでの契約満了に至った経緯について説明した。１０月２８日に２０２５シーズンをもって契約満了となり、来季の契約を更新しないことになったことが発表されていたが、改めて取材の場を設けて中山社長が説明。就任が発表されたのが２４年１１月３日だったこともあり、中山社長は「ちょうど１年前に我々が日本を代表し