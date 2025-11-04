西武は４日、Ｊ・Ｄ・デービス内野手（３２）と来季の契約を結ばないことが決定したと発表した。この日、ＮＰＢからも自由契約選手として公示された。デービスは米大リーグ通算７２本塁打を放った右投げ右打ちの内野手。７月に来日すると、同１９日・ソフトバンク戦（ベルーナＤ）から１軍に合流。８月２９日・オリックス戦（ベルーナＤ）の２回の守備で左手首に打球を受け、「左母指大菱形骨の打撲」と診断されて出場選手登録