10月は沖縄・奄美で歴代1位、西日本で歴代2位の高温となりました。気象庁によりますと、10月は日本付近で偏西風が北寄りを流れた影響で上旬は全国的に、中旬は西日本と沖縄・奄美地方を中心に暖かい空気に覆われて気温が高くなりました。地域別でみると、沖縄・奄美の平均気温は平年に比べて2.3度高く、1946年の統計開始以降、10月として最も高くなっています。また、西日本でも去年に次いで歴代2番目の高温となりました。一方、北