ＢＳ−ＴＢＳが、開局２５周年を記念して体験型イベント「おかげさまで２５周年ＢＳ−ＴＢＳ大感謝祭！〜赤坂で乾杯しよう〜」（１２月５〜７日、東京・ＴＢＳ赤坂ＢＬＩＴＺスタジオ）を開催することを４日までに発表した。イベントは、「食とエンタメの祭典」と銘打っており、会場では同局の番組とコラボした飲食屋台や、グッズ販売ブースなどを展開する。加えて「吉田類の酒場放浪記」の吉田類、「町中華で飲ろうぜ」の