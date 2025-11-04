南アジア縦断旅の道中、バングラデシュの高級ホテルに宿泊した令和ロマン・くるまに、番組ディレクターが「番組の趣旨と異なる」と異議を唱え、言い合いになる場面があった。【映像】「1泊1万6250円」バングラデシュの最高級ホテルの内部11月2日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃6が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾とな