JR名古屋駅近くの交差点で歩行者3人が軽乗用車にはねられた事故で、名古屋地検は4日、3人を死傷させたとして自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の罪で、軽乗用車を運転していた名古屋市北区、無職鳴海洋容疑者（71）を起訴した。同法違反（危険運転致死傷）容疑で送検されたが、罪名を切り替えた。起訴状によると10月15日、名古屋市中村区のビルから出口に向かう下り坂で、アクセルやブレーキなどを的確に操作せず、時速約72