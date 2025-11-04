3日午後から4日にかけて火事が相次ぎ、1人が死亡しました。3日午後4時前、埼玉・富士見市で2階建ての木造住宅で火事がありました。火は近くの住宅7棟に延焼し、約5時間後に消し止められました。住宅の焼け跡から1人の遺体が見つかり、この家に住む50代の男性と連絡が付かないことから、警察が身元の確認を進めています。また、4日午前2時前、神奈川・藤沢市で「隣の家が火事です」と119番通報がありました。この火事で2階建ての木