県内有数のリンゴの産地、鹿角市では、いまリンゴの収穫が盛んに行われています。4日は市役所の敷地内にあるリンゴの木の収穫作業が行われ、地元の園児たちが実りの秋を楽しみました。敷地内にリンゴの木が植えられている鹿角市役所。地域の特産をPRしようと、ふじや紅玉、秋田紅あかりなど、5つの品種が育てられています。4日は、地元の保育園の園児約40人を招いて収穫祭が開かれました。鹿角市内では、今年鳥やクマにリンゴを食