大曲支援学校の中学2年生が考案したおにぎりが、今月、期間限定で販売されます。これまでに何度も試作し、改善を続けてきた生徒たち。3回目の試作が行われた今回も、新たな課題を見つけていました。大曲支援学校の中学2年生がこの春スタートした、「大仙弁当プロジェクト」。校外学習を通じて地元の食材の魅力を再認識した生徒たちが「もっと多くの人に食べてもらいたい」という思いで始めました。来年度自分たちで考えたお