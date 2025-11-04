雨穴によるホラーミステリー小説『変な絵』（双葉社）がイギリスの大手書店チェーン・Waterstones（ウォーターストーンズ）が選ぶ2025年「Book of the Year（年間ベストブック賞）」の最終候補にノミネートされた。 【写真】世界各地の言語でデザイン『変な絵』 ウォーターストーンズは、イギリスおよびアイルランドに300店舗近くを展開する、イギリス最大規模