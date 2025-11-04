ひたちなか海浜鉄道とひたちなか市は、国に対し、「湊線鉄道事業再構築実施計画」の認定申請を行った。計画期間は2026年度から10年間で、対象区間は湊線の勝田と延伸区間の新駅を結ぶ約17.4キロ。事業構造をみなし上下分離方式に変更することのほか、国営ひたち海浜公園西口付近への延伸、キャッシュレス券売機の導入、トイレの洋式化といった利便性向上施策の実施、既存鉄道施設などの設備更新や維持修繕に要する費用への地方公共