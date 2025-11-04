1歳になった子どもの頭をなでる陸上の川瀬翔矢選手(27)。ことし4年ぶりに自分の、そして妻の地元･三重に帰ってきました。 【写真を見る】中部実業団駅伝で｢区間賞を…｣ 最後は地元三重で家族と挑む ｢どうしてもNTNで陸上したいと思って｣ 名門ホンダから移籍 川瀬翔矢選手(27) （川瀬翔矢選手）「（最後は）三重県で走りたくて、もう年齢的にもチャンスが26歳27歳ぐらいしかないので、思い切って決断しました」 三重のNTN陸上競