Ｊ１川崎は４日、選手会が主催で「ベトナム児童養護施設・小児病棟支援プロジェクト」を実施すると発表した。このプロジェクトは、川崎の選手が品を提供し、チャリティーオークションを行い、その売上金でサッカーシューズ・文具セット等のグッズを購入。ベトナムの児童養護施設や小児病棟の子どもたちへ届け、支援するもの。企画の趣旨は「ベトナムの児童養護施設や小児病棟の子どもたちに、クリスマスの喜びと交流の機会を届