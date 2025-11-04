◆ＡＣＬＥ▽第４節町田―メルボルンＣ（４日・町田ＧＩＯＮスタジアム）Ｊ１町田はホームでメルボルンＣ（オーストラリア）と対戦する。先発が発表され、町田は日本代表ＭＦ相馬勇紀、ＭＦ望月ヘンリー海輝らが先発に名を連ねた。町田は前節の浦和戦（０△０）でリーグ優勝の可能性が消滅。ただ、前日会見で黒田剛監督が「リーグ優勝はなくなったが、選手たちとしっかり一体感を持って、行けるところまで頑張っていきたい