プロ野球・西武は4日、デービス選手と来季の契約を結ばないことを発表しました。デービス選手は今季途中となる7月11日に西武に入団。その後は1軍の36試合に出場し、3本塁打、打率.204をマークしました。今日の昼頃にはNPBからもデービス選手の「自由契約選手公示」が行われており、ファンからも放出を惜しむ声や今後の活躍へのエールが寄せられていました。