iPS細胞による心臓病の治療。世界初の治験が、患者の体への負担が少ない方法でも行われると発表されました。慶応大学の福田恵一名誉教授が立ち上げたベンチャー企業、Heartseedは、iPS細胞から心臓の筋肉＝「心筋」の細胞を大量に作り、それを「心筋球」という塊にして、患者の心臓に注入し、心筋を再生させる世界初の治験を行ってきました。Heartseedは、患者の体への負担がより少ない治験を始めるための手続きが完了したと4日に