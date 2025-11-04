ワールドシリーズ（以下、WS）連覇という偉業を成し遂げたドジャース。現地時間11月3日にパレードが行われ、地元ロサンゼルスが歓喜に湧いた。大谷翔平（31）は真美子さん（28）と夫婦でオープンバスに乗り込み、沿道に集まる大勢のファンに手を振っていた。【写真を見る】パレードで大谷夫妻が見せた頬を寄せ合う密着ツーショット、ピチTシャツにデニムジャケットを羽織った真美子さん昨年の優勝パレードの際は、愛犬デコピン