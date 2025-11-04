いよいよ“新そば”のシーズンが到来。秋に収穫されたばかりの“ソバの実”を使うため新鮮で香り高いのが特徴で、毎年楽しみにしている人も多いのでは？(そば店主)「店の前にも看板出しますし、ちょっと気合いが入りますね」この日から新そばを始めたこの店では…。(客)「のど越しがいいですよね。香りがあるし。この時季しか食べられないから」また、そば好きが高じて手打ちそばの店を開いたのは元刑事さん。新そばの登場に