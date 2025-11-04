静岡･沼津市出身の俳優・磯村勇斗さんが、4日、母校の中学校にサプライズで登場。後輩たちに夢などについて語りました。（司会）「皆さんサプライズゲストが来ています。俳優の磯村勇斗さんです」会場に集まった中学生が騒然となる中、磯村勇斗さんが登場したのは沼津市立第一中学校。映画やドラマの第一線で活躍する超スパースターが、なぜ、沼津市の中学校を訪れたかというと…実はこの中学校磯村さんの母校なのです