４日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２０５．９６ポイント（０．７９％）安の２５９５２．４０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８５．５２ポイント（０．９２％）安の９１７３．２１ポイントと反落した。売買代金は２３９９億８６４０万香港ドル（約４兆７３９７億円）となっている（３日は２２８６億７５５０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが再び強ま