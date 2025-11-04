ミュージシャン／音楽プロデューサーでタレントの古坂大魔王さんが、自身のXで痛風にかかってしまったことを報告しています。 【写真を見る】【 古坂大魔王 】痛風で「風が吹かなくてもいてーよ！」右脚が腫れて「痛無風だよ！」古坂さんは「右足だけ太った。」とテキストして、2枚の写真を投稿。両方とも右足と左足の写真で、古坂さんの右足だけが大きく膨れあがってしまっています。足首が見えなくなるほど丸く太くなり、