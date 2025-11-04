JR西日本は4日、2026年3月期の連結業績予想を上方修正し、純利益を従来の1150億円から1185億円に引き上げた。過去最高を更新する見通し。今年10月まで半年間にわたって開催された大阪・関西万博の来場者による運輸収入が想定を上回った。売上高は1兆8360億円で、160億円増やした。万博来場者や訪日客による新幹線や在来線の利用が増えたことで、運輸収入は従来の計画より50億円増の9300億円を見込んだ。大阪市で記者会見した