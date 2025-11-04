三菱商事が４日発表した２０２５年９月中間連結決算（国際会計基準）は、最終利益が前年同期比４２・４％減の３５５７億円だった。豪州の原料炭事業で前年同期に炭鉱売却益を計上した反動減に加え、資源価格の下落が利益を押し下げた。主要８事業のうち６事業で最終利益が前年同期を下回った。「金属資源」は石炭や鉄鉱石の市場価格の下落が響き、７９％減となった。自動車販売などの「モビリティー」は、トランプ米政権による