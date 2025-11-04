「non−no」（集英社）専属モデルで女優の紺野彩夏（26）が4日、都内で「第42回ベストジーニスト2025」次世代部門に選出された。スタッツがついた薄色のデニムの下に、もう1枚重ねばきして登壇。盾を受け取り、「ほぼ毎日はいているジーンズの栄えある賞をいただけて、すごくうれしいです」と大喜び。続けて「毎日はいていても飽きない、成長していくジーンズのように、成長して、飽きられないようにお仕事をしていきたい」と語っ