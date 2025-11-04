スケードボード日本代表の猪又湊哉（16）が4日、都内で「第42回ベストジーニスト2025」次世代部門に選出された。28年ロサンゼルス五輪でのメダル獲得を期待されている新星。22年にワールドスケートジャパンの強化指定選手となり、昨年6月の「X Games Ventura」で銀メダル、今年の「X Games」でもメダルを獲得している。濃紺デニムにレザーブルゾンを着用して登壇。盾を受け取り、「昔からジーンズが好きで、スケートボードをしてい