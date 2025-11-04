伊丹空港で航空機を使った大規模な訓練が行われました。駆け付けた消防車両が旅客機を取り囲み、放水作業が行われます。１１月４日、伊丹空港で実施された訓練は、航空機が滑走路に着陸後エンジンから出火し、多数の乗客らがけがをしたという想定で行われ、消防や空港関係者など約５００人が参加しました。４日は、実際の航空機から乗客らを避難誘導する訓練のほか、トラックの荷台を機内に見立て重傷で動けない乗客らを救出