赤字路線でＪＲ西日本が特急「くろしお」を増便です。その背景は？１１月４日、和歌山駅で行われたセレモニー。新大阪と新宮間を結ぶ特急「くろしお」の増便を記念し、行われました。ＪＲ西日本は１０月、和歌山県の紀勢線・白浜と新宮間の赤字額が約３１億２０００万円と近畿で最も大きいと公表。県やＪＲ西日本などで構成される協議会は、観光客を呼び込むことで路線の利用者を増やそうと、平日（月〜木）に限り、来年３月