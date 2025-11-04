3人組グループ・20th Centuryの井ノ原快彦が4日、都内で行われた日本最大規模の子ども国際映画祭『第32回 キネコ国際映画祭』のクロージングセレモニーに出席。トロフィーの授与時にバイオリンを演奏した子どもたちに優しい眼差しを送った。【写真】優しい…子供に優しい眼差しをむける井ノ原快彦スペシャル・サポーターとして登壇した井ノ原はセレモニーの進行役を担った。各部門の受賞者に対してトロフィーが渡される際に子