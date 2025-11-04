ベトナムの子どもたちを支援するチャリティーオークションをＰＲする川崎の安藤（左）と大関＝麻生グラウンドサッカーのＪ１川崎が貧困や病と闘うベトナムの子どもたちに笑顔を届けようと、年末のクリスマスを前にチャリティーオークションを開催する。クラブ創設時から取り組む小児病棟訪問活動「ブルーサンタ」の海外版で、事業展開するベトナムにも支援の輪を広げる狙いだ。選手会長のＧＫ安藤駿介（３５）は「フロンターレに