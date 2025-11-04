4日午前、東京・世田谷区のマンションで生後3か月の女の子が死亡しているのが見つかり、28歳の母親が殺人の疑いで逮捕されました。警視庁によりますと、4日午前6時半ごろ、世田谷区松原のマンションの一室から「私は死ねなかった。赤ちゃんをやった」と通報がありました。警察官が駆けつけると、生後3か月の鈴木優愛ちゃんが腹に複数の切り傷がある状態で死亡しているのが見つかり、警視庁は、通報した母親の鈴木沙月容疑者を殺人