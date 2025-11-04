中日の根尾昂投手（２５）が４日、ナゴヤ球場で契約交渉を行い、２００万円ダウンの１０５０万円（推定）でサインした。３年連続の年俸ダウンとなった。根尾は投手転向４年目の今季、４試合に登板して０勝０敗、防御率７・９４。５月１日に一軍登録されると中継ぎ登板で３試合連続無失点に抑えていたが、４試合目の登板となった５月２０日のＤｅＮＡ戦（横浜）で２本のアーチを浴びるなど２回２／３を投げて５失点ＫＯ。５月２