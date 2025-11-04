９月９日に第１子出産を発表した元ＮＧＴ４８の荻野由佳が４日、自身のＳＮＳを更新し、新事務所に所属することを報告した。荻野はインスタグラムに「この度ＯＯＯＥｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔに所属することになりました。今後ともよろしくお願いいたします！」と伝え、カメラ目線の写真をアップした。この投稿にファンからは「おめでとう」「これからも変わらず応援しますね！」「頑張って下さい」「新しい環境でまた新た