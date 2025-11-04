巨人の秋季キャンプが４日、ジャイアンツタウンとジャイアンツ球場の室内練習場で行われた。阿部慎之助監督は５日に豪州ウィンターリーグへ出発する選手たちへエールを送った。参加するのは石塚、荒巻、代木、田村の４選手で、１３日に開幕し、帰国は１２月２１日の予定。約１か月半の武者修行となる。指揮官は「ジャイアンツっていう球団はこれだけ恵まれているんだっていうのは分かると思います」とし、「全て自分のことは自