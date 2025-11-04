香川県が開発したキウイフルーツ「さぬきゴールド」 11月に最盛期を迎える香川県産キウイをPRしようと、道の駅源平の里むれ（高松市牟礼町原）で6日～９日、販促イベントが開催されます。 世界最大級の大きさを誇る「さぬきゴールド」は酸味が少なく、とても甘いのが特徴です。通常のキウイの3倍といわれるビタミンCが含まれ、最上級品は「黄様（おうさま）」ブランドで流通しています。 一