元子役で俳優の鈴木福（21）が3日、自身のインスタグラムを更新。ニューヨークで撮影された、クールな姿を公開した。【写真】「大人っぽくてカッコいい」NYで撮影された鈴木福の近影ショット鈴木は「NY」とつづり、自由の女神前で撮影したショットを複数枚アップ。サングラスに白地のプリントTシャツ、デニムを合わせた成熟した雰囲気を見せている。3枚目では、片腕を上に挙げた自由の女神と同じポージングをしたちゃめっ気