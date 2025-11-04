侮辱罪の適用状況を検証する検討会終了後、取材に応じるプロレスラー木村花さんの母響子さん＝4日、東京都千代田区2022年施行の改正刑法で厳罰化された侮辱罪の適用状況を検証する有識者検討会が4日、法務省で開かれた。交流サイト（SNS）で中傷され20年に命を絶ったプロレスラー木村花さん＝当時（22）＝の母響子さん（48）が意見聴取に出席。終了後の取材に応じ「ほとんどの人が泣き寝入りせざるを得ない。国が解決しないとい