MLB・ドジャースは日本時間4日、ワールドシリーズ制覇を祝した優勝パレードと祝賀会を開催。大谷翔平選手や山本由伸投手らも楽しむ様子を見せました。優勝パレードでは、選手らは数台のオープンバスに分かれて乗車。大谷選手と山本投手は同じ車両に乗り込み、沿道に向けて笑顔で手を振りました。選手らは全員おそろいの帽子やTシャツに身を包んでいましたが、大谷選手と山本投手はともに帽子を後ろかぶり。この“おそろい”の様子