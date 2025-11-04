高砂部屋に出稽古し、相撲を取る豊昇龍＝福岡市大相撲九州場所（9日初日・福岡国際センター）で横綱初優勝を目指す豊昇龍は4日、福岡市中央区の高砂部屋へ出稽古し、元大関の十両朝乃山らと16番取って13勝3敗だった。「立ち合いでもいい感じで当たれているし、悪くないと思う」と納得の表情を浮かべた。右の相四つの朝乃山には8勝2敗。素早く左上手を引き、力強い投げで崩してから寄る取り口が光った。稽古後は高砂部屋のちゃ