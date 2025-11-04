トランプ大統領は4日に、投開票を迎えるニューヨーク市長選で急進左派のマムダニ氏が当選した場合、必要最低限の連邦資金しか拠出しないと警告しました。【映像】演説するマムダニ氏の様子トランプ大統領は3日、自身のSNSで急進左派の民主党候補で、イスラム教徒のマムダニ氏を「共産主義の候補者」と一方的に非難しました。マムダニ氏が当選した場合、「ニューヨークは成功どころか存続の望みすらなくなる」と批判し、「必要