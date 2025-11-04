ワトソンさんはドジャースナインに寄り添い、レポートを届け続けた(C)Getty Images球団初のWS連覇と熱い戦いを終えたドジャースは現地11月3日に地元ロサンゼルスで優勝パレードを行った。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見るブルージェイズとの死闘をくり広げ、栄冠にたどり着いたナインたちは家族もパレードバスに同乗するなど、シーズンとは違ったリラックスした表情を見せた。ドジャース