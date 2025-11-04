LINEヤフーは4日、2025年度第2四半期の決算説明会を開催した。質疑応答では、PayPayの上場（IPO）についても質問が寄せられた。 LINEヤフー 上級執行役員 CFO 坂上亮介氏 これに対し、同社上級執行役員の坂上亮介CFOは、PayPayの上場準備の現状を説明した。坂上氏によると、コンフィデンシャル・ファイリング（非公開提出）は8月に完了しているという。 しかし、その後の手続きについては、現在米国