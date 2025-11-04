NTTドコモは、4日の決算会見で「ドコモMAX」の契約者数（「ドコモポイ活MAX」を含む）が150万を突破したことを明らかにした。旧プランから「ドコモMAX」への移行率は約6割まで向上した。 6月5日に登場した「ドコモMAX／ポイ活MAX」は、さまざまなバリュー特典と通信サービスを組み合わせたデータ通信量が無制限の料金プラン。 1ユーザーあたりの平均売り上げ（ARPU）は前年比30円増