元お笑いコンビ・ブリリアンのコージ（37）が4日、自身のインスタグラムを更新。劇的なイメチェンを遂げた姿を公開した。コージは「何年ぶりかに髪の毛を真っ黒に染めました」と報告。明るい金髪から、黒髪へとイメチェンした姿を公開した。髪を染めた理由について「演技のお仕事があって」と明かし、「セリフを必死に覚えています」ともつづった。この投稿には「爆イケすぎてびっくりしました」「ほんとに一瞬誰か分から