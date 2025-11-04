アメリカメディアの最新の世論調査で、トランプ大統領の不支持率が1期目と2期目を通じて最も高くなりました。【映像】米議会の様子CNNの世論調査によりますと、トランプ氏の支持率は37％で2期目就任後最低を記録しました。一方、不支持率は63％で1期目と2期目を通じて最も高くなりました。さらに、トランプ氏の政策がアメリカ経済を悪化させたとする回答は61％にのぼっています。先月から続く政府機関の一部閉鎖をめぐるトラ