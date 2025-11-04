松任谷由実さんの40枚目のオリジナルアルバム『Wormhole/Yumi AraI』の完成を記念したPREMIUM試聴会＆トークライブが10月17日に「109シネマズプレミアム新宿」で開催された。ユーミンが試聴会に参加するのは16年ぶり。オールブラックでエッジの効いた衣装に身を包んだユーミンがにこやかに登壇すると会場からは大きな拍手が沸き起こった。デビュー当時の初期衝動で制作された「今の私の最高傑作」トークライブはユーミンの他に松任