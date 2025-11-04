小泉防衛大臣は相次ぐクマによる人への被害を受け、あすにも秋田県内に自衛隊を派遣すると発表しました。小泉進次郎 防衛大臣「防衛省・自衛隊として派遣の準備はおおむね整いました。これを受け、あす、県との間で活動内容等について合意するとともに、あす以降、支援先の市町村の準備が整い次第、秋田県から示された地域で順次活動を開始する予定です」秋田県内でのクマ被害について、小泉大臣は自衛隊による支援活動をあす